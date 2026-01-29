Zaplijenjena rekordna količina droge kod Kruševca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U selu Konjuh kod Kruševca je trenutno u toku velika akcija pripadnika MUP, Uprave kriminalističke policije, ujedno i najveća zaplijena droge u istoriji srpske policije.

Kako Kurir saznaje, zaplenjena je rekordna količina narkotika u okolini Kruševca.

Očekuje se dolazak ministra policije Ivice Dačića na lice mjesta.

Kako saznajemo, zaplijenjene su i četiri automatske puške, kao i zolje.

Dio droge je, prema operativnim saznanjima, bio namijenjen za srpsko tržište, dio za zemlje EU, a vrijednost robe je oko 10 miliona eura. Ovo je, naime, najveća zaplijena droge u istoriji srpske policije.

Prošle godine je, za cijelu godinu, zaplijenjeno oko 6 tona svih vrsta droga ukupno, a sada je u jednoj zapleni ukupno 5 tona. Naime, do sada najveća pojedinačna zaplijena bila je ispod 2 tone.

(Kurir)