Zaplijenjena rekordna količina droge kod Kruševca.
U selu Konjuh kod Kruševca je trenutno u toku velika akcija pripadnika MUP, Uprave kriminalističke policije, ujedno i najveća zaplijena droge u istoriji srpske policije.
Kako Kurir saznaje, zaplenjena je rekordna količina narkotika u okolini Kruševca.
Očekuje se dolazak ministra policije Ivice Dačića na lice mjesta.
Kako saznajemo, zaplijenjene su i četiri automatske puške, kao i zolje.
Dio droge je, prema operativnim saznanjima, bio namijenjen za srpsko tržište, dio za zemlje EU, a vrijednost robe je oko 10 miliona eura. Ovo je, naime, najveća zaplijena droge u istoriji srpske policije.
Prošle godine je, za cijelu godinu, zaplijenjeno oko 6 tona svih vrsta droga ukupno, a sada je u jednoj zapleni ukupno 5 tona. Naime, do sada najveća pojedinačna zaplijena bila je ispod 2 tone.
(Kurir)