Uhapšene dvije osobe u akciji zaplijene pet tona droge kod Kruševca.
U selu Konjuh kod Kruševca je danas zaplijenjeno pet tona marihuane čija vrijednost je oko 10 miliona eura, a kako prenosi "Blic", droga je pronađena u pomoćnom objektu jednog domaćinstva. Na lice mjesta stigao je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je saopštio da su uhapšene dvije osobe - R.S. (68) i N.S. (40).
Prema njegovim riječima, ovo je najveća zaplijena droge do sada u Srbiji. Procijenjena vrijednost je oko sedam do 10 miliona eura.
Dio zaplenjene droge je bio namijenjen srpskom tržištu. Ostatak je bio namijenjen zemljama u Evropskoj uniji.
Pogledajte fotografije zaplijene droge kod Kruševca
Prve slike sa mjesta najveće zaplijene droge u istoriji srpske policije: Uhapšene dvije osobe, stigao i Dačić (Foto)
(Blic/MONDO)