Vučić odgovorio Baki Prasetu na predlog da influenseri ne plaćaju porez. Odgovorao je i na druga brojna pitana građana u lajvu na "TikTok-u".

Izvor: TikTok/Ja sam Aleksandar/Printscreen/printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas po prvi put u lajvu na društvenoj mreži "TikTok" razgovarao u uživo prenosu sa korisnicima ove mreže i odgovarao je na sva pitanja. Na početku je otkrio da je imao male tehničke probleme sa svojim timom jer se prvi put obraća javnosti na ovaj način, a onda je odgovorio Bogdanu Iliću, influenseru poznatijem kao Baka Prase koji je planirao da bude gost Vučića u ovom lajvu da bi ga pitao da influenseri ne plaćaju porez.

"Oko svih onih koji su se bunili što učestvujem u ovom razgovoru sa vama, posebno što sam rekao da ne želim da bilo što ide na televiziju, a želim samo da se obratim ljudima na TikToku, posebno mladim ljudima, i da razgovaram koliko je moguće. Vjerujem da ću to da radim češće.

E onda su krenule teorije, znate, kod imate mnogo ljudi koji brinu o vama. Pa onda kažu nemoj tamo zato što će da bude milion uvreda, milion ovoga, milion onoga.

I onda sam rekao a šta to već nisam čuo do sada? Šta je to što bih novo mogao da čujem, a da do sada nisam? Tako da ne mislim da je to neki problem", započeo je predsjednik Srbije.

Vučić odgovorio Baki Prasetu

Predsjednik je potom odgovorio Baki Prasetu, poznatom srpskom influenseru na predlog da influenseri budu oslobođeni plaćanja poreza. Predsjednik je rekao da je on "fenomen", ali da ne može da se "makne porez".

"Čovjek je fenomen. Ne može da se makne porez.

Poštovani gospodine, sine, spreman sam da te primim i da razgovaramo o tome, ali država živi od poreza. Sad vidim zašto je popularan, ima snažnu energiju.

Nisi ti sine tako siromašan da nemaš da platiš porez. Ideš u najbolje bolnice džabe", odgovorio je Vučić na pitanje Bake Praseta.