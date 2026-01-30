Vozači Zapadnog Balkana završili su štrajk, u utorak ih u Briselu očekuje rješenje za produženi boravak ili elektronske vize za rad u EU bez kazni.

Poslije pet dana štrajka vozači kamiona Zapadnog Balkana odlučili su da okončaju protest. Odluka je donijeta nakon zajedničkog sastanka prevoznika iz Srbije i Bosne i Hercegovine, dok su njihove kolege iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije protest obustavile još juče.

Kako je za medije rekao Neđo Mandić, predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije za utorak 3. februar u Briselu je zakazan sastanak sa samo jednom tačkom dnevnog reda, riješiti problem vozača Balkanskih zemalja koji zbog novog EES sistema ne mogi normalno da rade na prostoru Šengena.

"U Brisel putuju državne delegacije sve četri zemlje Zapadnog Balkana i kako smo saznali pripremaju se materijali i konačne odluke da se riješi problem boravka prevoznika naših zemalja i njihovog boravka na prostoru Šengena. Nismo dobili posebne garancije iz Brisela, ali svi razgovori i pozivi za koje znamo ukazuju na to da će naš problem konačno biti riješen", rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima većina vozača je zadovoljna rezultatima štrajka, ali...

"Uvijek ima onih koji nisu zadovoljni zato što nismo dobili pisane garancije Evropske komisije, pa se plaše da ćemo biti prevareni. Ali, većina smatra da je priduženje vremena boravka ili posebna viza za prevoznike dobro rješenje, sada se samo traži način kako da u prelaznom periodu dok ne dođe do implementacije odluka u Briselu izbjegne kažnjavanje vozača", istakao je on.

Na naše pitanje da li je za vozače bolje da dobiju posebnu vizu ili da im se produži vrijeme boravka u EU, Madnić nije imao dilemu.

"Viza je mnogo bolje rješenje. To je elektronska viza koja se dobija vrlo brzo bez odlaska u ambasadu, ništa se ne lijepi u pasoš, pa je to za nas najbolje rješenje. Sve ovo su još uvek nezvanične informacije, nadamo se da ćemo u utorak imati više informacija, da je pripremljeno rješenje i da vozači praktično više neće imati nikakve probleme", naglasio je Mandić.

Podsjećamo, vozači kamiona Zapadnog Balkana započeli su u ponedjeljak podne štrak zbog problema koji im pravi EES sistem. Njima je boravak na prostoru EU ograničen na 90 nakon čega im prijeti hapšenje i deportacija. Kamiondžije su blokirale sve teretne terminala na izlazu iz zemlje, čime je potpuno bio obustavljen uvoz i izvoz robe. Kako su više puta rekli, na ovaj drastičan korak su se odlučili zato što nisu imali izbora osim da se bore da im se omogućni normalan rad u međunarodnom transportu na prostoru EU bez straha od hapšenja.

U strategiji Evropske unije za vize, čija je radna verzija juče predstavljena u Briselu, konstatuje se da profesionalaci iz trećih zemalja, kao što su vozači kamiona, umjetnici na turnejama, sportisti koji prisustvuju sportskim događajima, stručnjaci koji rade na prekograničnim projektima, radna snaga koja podržava industrije i usluge EU, imaju potrebu da borave u EU duže od dozvoljenog limita, bez namjere trajnog nastanjivanja. U dokumentu se navodi da će EU tijesno sarađivati sa državama članicama kako bi identifikovala pragmatična rješenja za produžene kratke boravke za odabrane kategorije državljana trećih zemalja, osiguravajući bezbjednosnu i ekonomsku korist za Uniju, kao i pravnu jasnoću za putnike.