Udruženja su najavila da će protest trajati dok se problem ne riješi.

Predstavnici udruženja prevoznika tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine danas su najavili protest na graničnim prelazima sa okolnim zemljama Šengenskog sporazuma za 26. januar, zbog ograničavanja trajanja boravka profesionalnih vozača u zemljama tog prostora na najviše 90 dana u periodu od šest mjeseci.

Cilj protesta je, kako su rekli na konferenciji za novinare, da se ukaže na dugoročne posljedice koje će početi da trpi privreda ne samo zemalja koje nisu obuhvaćene tim sporazumom, već i zemalja EU koje su potpisnice sporazuma kada se novo pravilo Ulaz/Izlaz (EES) 90/180 koje je uvedeno početkom oktobra 2025, počne da striktno primjenjuje od 10. aprila ove godine.

Neđo Mandić iz Udruženja prevoznika Srbije je rekao da "posljedice te norme još nisu eskalirale, ali će biti katastrofalne za privredu i stanovništvo, kada 10. aprila istekne probni period i počne dosljedna primjena".

"Uzoravali smo godinama na posljedice približavanja šengenskog prostora našim granicama. Kada je počela primjena EES norme počele su češće kontrole, ali oni koje smo upozoravali na posljedice nisu mrdnuli prstom, na naše dopise odgovarali su da nemaju problem sa prevozom", rekao je Mandić.

Dodao je da većina velikih firmi ima matične kompanije u EU i da su udruženja transportera sigurna da imaju mogućnost da svoj interes zaštite kod Evropske komisije (EK).

Podsjetio je da je Šengenski sporazum o slobodnom kretanju roba i kapitala potpisan 1985. godine i da se broj zemalja sa pet povaćao na 29 i "sporazum je došao do granica zemalja na Balkanu".

"Ideja da se Šengenskim sporazumom olakša kretanje robe i kapitala je postala suprotnost samoj sebi i sada otežava rad transportnih firmi jer izjednačava profesionalne vozače sa svima ostalim putnicima i dužinom njihovog boravka u tim zemljama", rekao je Mandić.

Istakao je da je "došlo vrijeme za dopunu Šengenskog sporazuma" i "transportne firme predlažu da EK i eksperti do kraja marta ove godine nađu rješenje, a da se do tada profesionalni vozači tretiraju kao prekogranični radnici koji ne podležu evidenciji i EES normi".

Dodao je da po novom pravilu profesionalni vozači od 90 dozvoljenih dana boravka u zemljama Šengena efektivno mogu da iskoriste mjesečno deset dana, jer se svaki izlaz i lak i jedan minut poslije 12 sati tretira kao cijeli dan.

Pored toga, kako je rekao, vozači moraju da poštuju trahanje odmora u toku vožnje, a i vrijeme gube u čekanju na granicama, pa efektivno mogu da za rade svega desetak dana u toku jednog mjeseca.

Upozorio je da, ako se onemogući firmama iz zemalja izvan Šengenskog sporazuma da voze po tim zemljama, njihove firme neće doći na Balkan zbog gužvi na granicama, a i cijena prevoza bi bila veća.

Naveo je da je u Srbiji za međunarodni prevoz registrovano 20.000 kamiona i oko 30.000 vozača i da se to pravilo sad ne primjenjuje doslovno. Na granici zavisno od volje službenika neke puštaju uprkos prekoračenju 90 dana boravka u Šengenu, ali nedavno jednom vozaču na povratku iz Norveške oduzeli su kamion i deportovali ga avionom u Srbiju.

"Naši vozači nisu migranti, ni teroristi, pa zahtijevamo da oni koji imaju ispravnu dokumentaciju - pasoš, isprave o vozilu i robi mogu da uđu u zemlje Šengenskog sporazuma i da im se ne ogrančava pravo na rad", rekao je Mandić i dodao da imaju podršku transportnih firmi Turske.

Istakao je da je Vlada Srbije do sada, kao i udruženja vozača, pokušavala da riješi taj problem, ali ni jedni ni drugi nisu imali uspjeha kod briselske administracije.

Predstavnik Udruženja međunarodnih prevoznika tereta Crne Gore Đorđije Lješnjak je rekao da se to udruženje priključilo protestu prevoznika iz Srbije i BiH jer su se obraćali svojoj vladi, koja im je odgovorila da taj problem za Crnu Goru ne postoji, pošto se zemlja približava ulasku u EU.

"Dok mi uđemo u EU, u Crnoj Gori neće postojati međunarodni transport. Vlada pokušava da potpisivanjem bilateralnih sporazuma, kao sa Njemačkom koja je priznala naše vozačke dozvole, umanji taj problem i time omogući da se naši vozači isele u Njemačku, a da se u Crnu Goru uvezu radnici sa Bliskog istoka", rekao je Lješnjak.