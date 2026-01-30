Drumski prevoznici iz Srbije dogovorili su se da obustave blokade teretnog saobraćaja na graničnim prelazima.
U međuvremenu, prevoznici iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije juče su okončali proteste i deblokirali granične prelaze, nakon što su, kako ističu, njihovi zahtjevi prema domaćim institucijama ispunjeni, a iz Evropske unije najavljene izmjene viznog režima za visoko mobilne profesije, među kojima su i drumski prevoznici.