Aleksandar Kos, najbolji prijatelj Čedomira Jovanovića, priveden je juče na Senjaku, a zbog niza prekršaja preti mu žestok udar po džepu i čak mogući odlazak iza rešetaka.

Vijest da je Aleksandar Kos, najbolji prijatelj bivšeg političara Čede Jovanovića juče priveden nakon rutinske kontrole vozila, odjeknula je u javnosti, a sada su poznati novi detalji.

Prema zakonu, Kosu slijedi 20.000 dinara kazne za neregistrovano vozilo, zadržavanje u policiji do 12 sati uz isključenje iz saobraćaja, novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, kao i oduzimanje 8 kaznenih poena uz zabranu upravljanja vozilom od najmanje 6 mjeseci.

Po našem Zakonu o prekršajima, predviđene su sledeće sankcije:

20.000 dinara zbog upravljanja neregistrovanim vozilom (naljepnica istekla u novembru);

24 sata isključenja iz saobraćaja zbog pozitivnog narko-testa;

Do 12 sati zadržavanja u službenim prostorijama policije;

Kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana;

8 kaznenih poena u vozačku dozvolu;

Zabrana upravljanja motornim vozilom na najmanje 6 mjeseci.

Incident se dogodio tokom redovne saobraćajne kontrole kada je policija zaustavila vozilo kojim je upravljao Kos, a prve informacije su bile da na mjestu suvozača nalazio bivši političar Čedomir Jovanović. Policajci su odmah utvrdili da je vozilu istekla registraciona naljepnica još u novembru prošle godine, zbog čega su na licu mjesta skinute tablice, a vozilo isključeno iz saobraćaja.

Pao na narko-testu koji je sam tražio?

Iako je Kos bio uvjeren da je u redu, domaći mediji pišu da je testiranje na narkotike donijelo neočekivan obrt. Na uređaju koji je, prema saznanjima portala, sam zahtijevao, rezultat je bio pozitivan.

"Policija je posumnjala na opijate, a test je to i potvrdio. Kos je odmah zadržan u PS Voždovac i sproveden kod dežurnog sudije za prekršaje u skraćeni postupak“, navodi izvor blizak istrazi.

Skraćeni postupak i suđenje

S obzirom na težinu prekršaja – vožnju pod dejstvom droge i upravljanje neregistrovanim vozilom – sudija će odlučiti da li će Kos platiti maksimalnu novčanu kaznu ili će narednih mjesec dana provesti u zatvoru. Ono što je sigurno jeste da ga čeka dug period bez vozačke dozvole.

