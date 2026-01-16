Ubijeni bivši fudbaler u Sopotu bio dio kriminalne grupe koja je prevozila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Društvene mreže/printscreen

Telo bivšeg fudbalera Ž.B. (43) pronađeno je danas u šumi u Sopotu, sumnja se na ubistvo zbog više rana koje su otkrivene na tijelu, a policije je sve blokirala u reonu Ripanj - Sopot - Mala Ivanča i na snazi je akcija "Vihor 3" zbog potrage sa napadačem. Ubijen je dok se šetao ulicom, a on je inače, bio dio organizovane kriminalne grupe koja je prokrijumčarila oko 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Ova grupa je "razbijena" u septembru 2023. godine, a on je tada označen kao vođa ove organizovane kriminalne grupe. Riječ je o "Balkanskom kartelu" kome se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu.

Ko je ubijeni vođa narko klana u Sopotu?

Ubijeni Ž.B. je igrao fudbal za FK Zemun i FK Zeta početkom 90-ih godina. Igrao je i za mlađe kategorije FK Crvena zvezda.

Nakon sportske karijere, preselio se u inostranstvo, živio je u Španiji i na Ibici. Brata je izgubio u saobraćajnoj nesreći.

Prema pisanju "Telegrafa", hapšen je u Španiji 2014. sa grupom muškaraca zbog trgovine drogom. Na sudu se branio riječima da je riječ o legalnom biznisu s obzirom da se u tom periodu bavio izdavanja nekretninama turistima.

Takođe, isti portal navodi da se bavio i prodajom. Kada je "razbijena" njegova grupa u septembru 2023, pretresi su vršeni na mnogim lokacijama u Beogradu i Pančevu kada su zapljenjena brojna luksuzna vozila, skupi satovi i nakit