Ubijen vođa organizovane kriminalne grupe u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U šumi u Sopotu je pronađeno tijelo, a kako saznaje "Kurir", riječ je o muškarcu Ž. B. (43). Prema prvim informacijama iz istrage, na tijelu se vide dvije rane iz vatrenog oružja.

"Sumnja se da je riječ o ubistvu i da je žrtva bivši fudbaler, kao i navijač, koji je označen i kao vođa jedne organizovane kriminalne grupe koja se bavila švercom kokaina", kaže izvor "Kurira".

U trenutku ubistva, on je bio u šetnji pošto je bio u kućnom pritvoru s nanogicom. Uviđaj na licu mjesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

(Kurir/MONDO)