Obdukcija otkrila da muškarac u Surčinu nije ubijen.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

U naselju Bečmen u Surčinu u Beogradu je u kući pronađen mrtav muškarac P.Ž. (43). Prvi rezultati istrage ukazivali su da je muškarac ubijen, zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je njegov prijatelj S.K. (41), a obdukcija je otkrila da zločin nije počinjen, već da je uzrok smrti smrzavanje (hipotermija), saznaje "Telegraf".

Prema pisanju pomenutog portala, S.K. je sam pozvao policiju i ispričao da je njegov prijatelj kod njega došao u alkoholisanom stanju. Oni su te noći pili dosta alkohola.

"Tijelo muškarca zatečeno je na podu sobe, dok mu je glava bila naslonjena na stolicu. Prizor je bio jeziv, a vlasnik kuće je tvrdio da su samo konzumirali alkohol i da se P. u jednom trenutku samo srušio", otkriva izvor ovog portala.

Pogledajte fotografije sa mjesta događaja u Surčinu

Hitna pomoć je na licu mjesta konstatovala smrt. Ljekari su uočili brojne podlive i modirce zbog čega se sumnjalo na nasilnu smrt u početku istrage.

Tada je uhapšen S.K. zbog sumnje da je počinio ubistvo. Nakon zvanične potvrde obdukcije, S.K. je pušten na slobodu.