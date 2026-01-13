Iz ODT Bijelo Polje je saopšteno da je policija juče podnijela krivičnu prijavu protiv E.K.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bjelopoljcu E.K. je osnovni državni tužilac u Bijelom Polju nakon saslušanja odredio zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Kako proizilazi iz krivične prijave i prateće dokumentacije, osumnjičeni je 11. januara ove godine, oko 14 časova, u porodičnoj kući, uz prijetnje i upotrebu noža, primorao svoju suprugu da pođe sa njim. Tokom vožnje joj je upućivao više prijetnji, zahtijevajući da bira između njenog života i života njene drugarice, prijeteći da će je ubiti ili da sama skoči u rijeku Lim”, naveli su iz bjelopoljskog ODT-a, javlja CdM.

Prema navodima iz prijave, osumnjičeni je potom zaustavio vozilo na mostu u mjestu Strojtanica i zatražio od supruge da pozove djecu kako bi se oprostila od njih. Nakon toga ona je izašla iz vozila i pozvala policiju.