Organizator grupe koja se sumnjiči za ubistvo Zorana Uskokovića mlađeg, sumnjao je da je on organizovao bombaške napade na njegov kafić.

Izvor: Printscreen/Facebook/Privatna arhiva/kurir

Pripadnici kriminalne grupe kojoj se u Specijalnom sudu u Beogradu sudi za ubistvo Zorana Uskokovića (22) zvanog Mali Skole 29. januara 2021. u Rakovici, sina žestokog momka iz devedesetih Zorana Uskokovića Skoleta koji je likvidiran 2000. u porukama koje su pred zločin razmjenjivali komentarisali su da će da "prođe kao ćale".

"Neko mora da umre! Proći će kao ćale!", samo su neke od poruka koje su danas prikazane u sudnici, a koje su kako tvrdi tužilaštvo, pred ubistvo sina Zorana Uskokovića preko Skaja slali optuženi.

U porukama koje su izvedene kao dokaz pred sudom, pripadnici kriminalne gupe, na čijem je čelu prema tvrdnjama tužilaštva bio Nikola Živanović, oni komentarišu da "moraju da ga riješe". Navodno, Živanović je sumnjao da Mali Skole stoji iza bombašokoj napada na njegov kafić, koji se dogodio početkom januara 2020.

"Ma buraz, šta mi je napravio mali brate. Ja buraz imam sve informacije, sve znam. Ovaj mali što je bio sa njim, došao i ispričao mi sve. Kaže drali se "al je sinoć grmjelo kod Živketa’", oglasila je jedna od glasovnih poruka koje su danas puštene u sudnici.

U glasovnim porukama, Živanović, kako je navelo tužilaštvo u optužnici, govori da mora da zaustavi napade na kući i lokal, i da mora da "skine glavu zmiji".

Muškarac sa kojim se dopisivao Živanović je u jednoj od poruka napisao da bi volio da do to toga nije došlo, ali da je "mali klinac i još Skoletov sin" i da je bilo podmuklo to što je uradio.

Podsjetimo, tužilaštvo osim Živanovića koji je označen kao organizator kriminalne grupe koja je ubila Malog Skoleta, Miloša Krstića optužilo je da je kobnog dana, maskiran u starca ubio Uskokovića u blizini zgrade u kojoj je živio. Optužnicom su obuhvaćeni i Vladimir Babić, inače bivši muž manekenke Sandre Obradović, kao i bivši fudbaler Aleksa Dimitrov. Okrivljeni Aleksandar Mitrović nalazi se u bjekstvu i za njim je raspisana potjernica.

Izvor: društvene mreže

Tužilaštvo ih tereti da su iz bezobzirne osvete ubili sina pokojnog Zorana Uskokovića Skoleta, koji je likvidiran 2000. u Beogradu, navodno zbog povezanosti sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana.

Zoran Uskoković, Mali Skole, podsjetimo, ubijen na način koji do tada nije viđen na beogradskim ulicama. Prema nezvaničnim informacijama, ubica ga je rano ujutru sačekao u blizini zgrade u kojoj je živio i kada ga je vidio da nailazi, krenuo je ka njemu.

Ono što je u prvom trenutku zbunilo istražitelje, jeste snimak sa sigurnosnih kamera, na kom se vidi kako Uskoković izlazi iz svog automobila i da mu u susret dolazi starac sa štapom, kog Uskoković propušta, ali on vadi pištolj i puca u njega.

"Tokom istrage utvrđeno je da nije riječ o starcu, već da je ubica imao ne samo masku starijeg čovjeka na licu, već i garderobu prilagođenu starijem čovjeku, imao je štap, šubaru, kaput, ali i hod kojim je odglumio starca", otkrio je izvor.

Kasnije, tokom istrage, tužilaštvo je Krstića optužilo da se maksirao u starca i ubio Skoleta.

(Kurir/MONDO)