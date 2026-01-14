Policija je pronašla devet iregularnih migranata u napuštenom objektu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Regionalnog centra granične policije, uhapsili su Z. B. (25), A. A. (28) i K. H. (25), državljane Avganistana, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Policija je u napuštenom objektu u blizini Subotice, pronašla devetoro iregularnih migranta, kojima su osumnjičeni, uz novčanu naknadu, kako se sumnja, trebali da pomognu u ilegalnom prelasku državne granice sa Mađarskom.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor do 30 dana. Protiv iregularnih migranata policija je preduzela mjere u skladu sa Zakonom o strancima.