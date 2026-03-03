Bivša gradonačelnica malog grada DeRider u Luizijani, optužena je za silovanje šesnaestogodišnjeg dječaka na zabavi 2024. godine

Izvor: Printscreen

Misti Roberts (43), bivša gradonačelnica malog grada DeRider u Luizijani, optužena je za silovanje šesnaestogodišnjeg dječaka na zabavi 2024. godine, izvještava Njujork post.

Nekoliko dana nakon što je policija pokrenula istragu, Roberts je podnijela ostavku u svom drugom mandatu.

Silovanje trećeg stepena, za koje je optužena i čiji su svjedok bila njena djeca, navodno se dogodilo na zabavi pored bazena.

Dječak se družio sa sinom gradonačelnice

Kasnije je naručila hitnu kontracepciju preko DoorDash-a.

Kada se vijest o tome šta se dogodilo na zabavi proširila malim gradom, majka žrtve poslala je poruku tadašnjoj gradonačelnici kako bi se uvjerila da nije trudna, na šta je Roberts odgovorila da uzima kontracepciju.

Tužioci su takođe primijetili da je šesnaestogodišnjak bio prijatelj sina gradonačelnice.

JUST IN: Louisiana mayor Misty Roberts Clanton, who suddenly announced her resignation last week, has been charged with child r*pe.



The 42-year-old was the mayor of DeRidder before suddenly resigning.



This week, Clanton was arrested for allegedly having "s*xual intercourse with…pic.twitter.com/hNArScLOBD — Collin Rugg (@CollinRugg)August 2, 2024

Uzela hitnu kontracepciju

Bivša gradonačelnica podijelila je snimak ekrana razgovora s majkom žrtve u razgovoru s drugim prijateljima, koji su je podstakli da uzme hitnu kontracepciju “Plan B”, koja se u SAD-u može kupiti bez recepta.

Vozač DoorDash-a je svjedočio da je prihvatio zahtjev „Misti C.“ da kupi kontracepciju i ostavi je na njenim vratima.

Rekao je sudu da je prepoznao bivšu gradonačelnicu jer ju je vidio dok je sakupljao slatkiše sa svojom djecom na Noć vještica i čuo je glasine o optužbama, što ga je navelo da vjeruje da je isporuka povezana sa njima.

Sin i ćerka vidjeli majku tokom odnosa sa dječakom

Sin bivše gradonačelnice ranije je rekao istražiteljima da je kroz pukotinu na prozoru vidio vlastitu majku tokom odnosa s njegovim prijateljem, ali je kasnije na sudu rekao da nije siguran šta je vidio te noći.

Tokom suđenja otkrivene su i poruke koje je iste večeri poslao majci, navodeći da mu sestra plače zbog toga što se dogodilo.

„Ima sedamnaest godina“, primijetio je sin bivše gradonačelnice u porukama, pozivajući se na godine žrtve.

Bivša gradonačelnica sve priznala mužu

Istraga je kasnije potvrdila da je dječak u to vrijeme imao 16 godina.

Robertsova ćerka je takođe istražiocima rekla da je te noći vidjela majku i dječaka „jedno na drugom“.

Dankan Klenton, Robertsin bivši muž, svjedočio je da mu je supruga direktno rekla da je imala seksualni odnos sa maloljetnikom i da su je djeca vidjela.

Klenton je dodao da je njegov sin kasnije potvrdio ono što mu je ona rekla.

U porukama koje su tada razmijenili, Klenton je insistirao da je Robertsova „odlična mama“ i naložio joj da „porekne šta se dogodilo“ ako se tema pojavi na sastanku gradskog vijeća.

BREAKING: A former Louisiana mayor who abruptly resigned from her role has been charged with the r*pe of a juvenile while in office.



Misty Roberts Clanton, former Mayor of DeRidder, announced her resignation last week and was arrested today on accusations of s*x with a minor.pic.twitter.com/LZh0sE6389 — The General (@GeneralMCNews)August 2, 2024

„Ne mogu da nastavim da povrjeđujem druge, prijatelje i porodicu. Bog zna da sam dovoljno uradila“, odgovorio je bivša gradonačelnica.

Tokom ispitivanja na sudu, Klentona su pitali da li misli da je Robertsova sjajna majka, na šta je on jednostavno odgovorio: „Ne“.

U drugim porukama prikazanim na sudu, Robertsova je pitala svog sina kakvu vrstu alkohola on i njegovi maloljetni prijatelji žele za zabavu.

Prijatelj žrtve je svjedočio da je šesnaestogodišnji dječak na zabavi izgledao pijan i u jednom trenutku povraćao.

Dodao je da je Roberts igrala na žrtvi i flertovala sa njim.

Poroti je takođe prikazana fotografija bivše gradonačelnice u bikiniju, dok je žrtva gleda i smiješi se.

Još jedan prijatelj žrtve svjedočio je da je Robertsova ćerka te noći rekla grupi tinejdžera da je vidjela svoju majku i šesnaestogodišnjaka kako se ljube pored bazena, a kasnije ih je vidjela kako imaju seks.

Navodno je uslijedila velika svađa.

Bivša gradonačelnica je optužena za silovanje trećeg stepena i doprinos delinkvenciji maloljetnika.

U toku je drugo suđenje, nakon što je prvo završeno poništenjem postupka jer su dvoje sudija udaljeni iz slučaja zbog navodnih veza sa bivšom suprugom optuženog.