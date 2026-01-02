U Beogradu, u Cvijićevoj ulici, mladić M. M. skočio je sa osmog sprata nakon smrti djevojke M. P., oboje su preminuli prvog dana nove godine.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Stanari višespratnice u Cvijićevoj ulici u Beogradu gdje se juče dogodila tragedija u kojoj su izgubljena dva života, djevojke M. P. (28) i mladića M. M. (30), kažu za medije da su šokirani svim što su čuli i vidjeli i da ni u najgorim snovima nisu mogli da zamisle kakva se drama odvijala u njihovoj zgradi prvog dana nove godine.

Podsjetimo, mladić je juče u popodnevnim satima pozvao Hitnu pomoć nakon što djevojka nije davala znake života. Kad su ljekari konstatovali smrt M. P. koja se inače, navodno bavi prostutucijom mladić M. M. je iskočio kroz prozor sa osmog sprata i preminuo.

Čuli sirene

"Ne mogu da dođem sebi... Slavili smo Novu godinu, pjevali, igrali, jeli. Ma bilo nam je baš lijepo, ali onda je sve to palo u vodu kad smo čuli Hitnu pomoć. Sirene su bile jake, pa sam pogledala kroz prozor da vidim o čemu se radi. Vidjela sam da su se parkirali ispred naše zgrade i da ulaze kod nas", kaže za medije djevojka koja živi na četvrtom spratu višespratnice i dodaje:

"Istrčali su brzo ka gore. Znala sam da se nešto desilo, ali ne i šta. Krenula sam i ja za njima onako bojažljivo. I ostale komšije su izašle iz stana."

Prema riječima naše sagovornice, ljekari Hitne pomoći su upali u stan.

"Dugo su se zadržali. Vidjeli smo da nije dobro... Ubrzo su ljekari počeli da jure stepenicama, tek tad nismo znali o čemu se radi. Jedan tehničar je vikao:"O Bože, čovjek je skočio!", pogledala sam komšiju i strčala za njima. Muškarac polu go ležao je nepomično na travi okrenut onako ka stomaku", kaže potresnim glasom djevojka prepričavajući uznemirujuće detalje kobnog popodneva.

Iznajmili stan za Novu godinu

"Taj prizor nikad neću zaboraviti! Zamislite, muškarac je skočio. Kasnije sam saznala da su njih dvoje mušterija i klijent koji su iznajmili stan za Novu godinu. Kako sam čula, u tom stanu prije tragedije bilo je nekoliko ljudi, valjda nekoliko djevojka i muškaraca. Razišli su se, a u stanu su ostali njih dvoje. Djevojka je preminula, kako pričaju ostali stanari, tokom intimnog odnosa, pa se taj muškarac uplašio i zvao Hitnu pomoć. Nije disala. Međutim, kada su došli imali su šta i da vide - razbacane stvari, alkohol su konzumirali, a kažu i drogu", navodi nam djevojka koja već tri godine živi u ovoj zgradi.

Prema riječima ostalih sagovornika, stan u kom su boravili mladić i djevojka izdaje se kao "stan na dan, kao i mnogo ostalih stanova u zgradi.

Istragu povodom smrti muškarca M. M. (30) i djevojke M. P. (28) vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je nakon uviđaja naložilo obdukciju tijela.