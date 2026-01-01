Mladić skočio sa 9. sprata zgrade u Beogradu.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Mlađi muškarac M. M. (30) bacio se danas sa prozora jedne zgrade u Cvijićevoj ulici, nakon što je djevojka M. P. (28), sa kojom je bio u stanu, preminula pred njegovim očima.

Kako Kurir nezvanično saznaje, u stanu u Beogradu Hitna pomoć je zatekla mrtvu M. P., za koju se sumnja da se bavila prostitucijom.

Njen partner, koji je bio u stanu kada su ljekari konstatovali smrt djevojke, skočio je s prozora i izvršio suicid. Trenutno nije poznato kako je nastupila smrt djevojke.

Prema nezvaničnim informacijama, na licu mjesta su zatečeni tragovi seksualnog odnosa i korišćenja droge.

Na licu mjesta su policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji vrše uviđaj.