Bez pardona, bez filtera – Goran Vinčić u Podgorici! (Video)

Bez pardona, bez filtera – Goran Vinčić u Podgorici! (Video)

Autor Teodora Orlandić
0

Čovjek koji bez pardona secira svakodnevicu i pretvara je u vrhunski humor.

IMG_7533.JPG Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Njegovi nastupi redovno rasprodaju sale širom regiona, a publika ga voli zbog iskrenosti, britkog jezika i energije kojom osvaja scenu od prvog minuta.

Vinča govori ono što svi mislimo – o muško-ženskim odnosima, porodici, modernim navikama i društvenim apsurdima – ali na način koji vas tjera da se smijete i kad vam je pomalo neprijatno jer ste se prepoznali. Upravo ta kombinacija sirove istine i šarma čini ga jednim od najtraženijih stand-up komičara regiona.

21. marta gostuje u Podgorici, u Bemax areni, gdje nas očekuje veče smijeha bez kočnice. Ako vam treba bijeg od svakodnevice i doza iskrenog humora koji pogađa pravo u metu – ovo je događaj koji se ne propušta!

POGLEDAJTE VIDEO:

Goran Vinčić Vinča
Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Mirela Ljumić

