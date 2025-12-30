Pripadnik MUP-a, zaposlen u Sektoru unutrašnje kontrole, večeras je pronađen mrtav u Novom Pazaru nakon što je prethodno nestao.

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, zaposlen u Sektoru unutrašnje kontrole, večeras je izvršio samoubistvo iz službenog vatrenog oružja u Novom Pazaru.

Prema dostupnim informacijama, muškarac od jutarnjih sati nije bio kod kuće, zbog čega je porodica tokom dana prijavila njegov nestanak.

Policija je odmah započela potragu, a oko 19 sati patrola ga je pronašla na periferiji grada, u vozilu. Nakon legitimisanja i kraćeg zadržavanja, on se ponovo udaljio sa lica mjesta sopstvenim vozilom. Pola sata kasnije nakon što je prvobitno pronađen, policija je pronašla tijelo.

