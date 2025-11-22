Trudnica u Leskovcu zadobila je povrede glave nakon što ju je udario automobil na pješačkom prelazu, prevezena je u bolnicu.

Izvor: YouTube/screenshot

Trudnica je večeras u Radničkoj ulici u Leskovcu zadobila povrede glave nakon što ju je udario automobil na pješačkom prelazu, potvrđeno je za medije.

Ona se trenutno nalazi na posmatranju u Opštoj bolnici Leskovac.

Prema prvim informacijama, vozač "lade nive" udario je trudnicu dok je prelazila ulicu, a hitna pomoć odmah je prevezla u Urgentni centar. Očevici navode da je pri sudaru vozilo nosilo ženu desetak metara.