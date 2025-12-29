Tihomir Krstić uhapšen je u Rakovici, na teret mu se stavlja krivično djelo pokušaj ubistva, a prije dva mjeseca izašao je iz zatvora.

Izvor: Kurir

Tihomir Krstić je povratnik i više puta je osuđivan. Poslednji put je osuđen na višegodišnju robiju zbog razbojništva.

"Kaznu je izdržao u Zabeli i prije dva mjeseca se našao na slobodi. Međutim, očigledno se radi o nepopravljivom povratniku, pa mu nije dugo trebalo da ponovo počini krivično djelo", kaže izvor.

Podsjetimo, hapšenje monstruma uslijedilo je juče, posle napada koji se dogodio u subotu oko 13 časova u novobeogradskom Bloku 37. Napao je ženu (67) u po bijela dana koja se sa unukom vraćala iz obližnjeg parkića. Zadao joj je devet ubodnih rana, strgao joj torbu s ramena i pobjegao.

Teško povrijeđena žena hitno je prevezena u Urgentni centar, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć. Prema poslednjim informacijama, ona nije životno ugrožena, ali je zadržana na liječenju.

Vidi opis Ko je Tihomir Krstić koji je izbo baku na Novom Begradu? Tek izašao sa robije, otkriveno šta je rekao kad je uhapšen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 13 / 13

Šta je rekao policiji u trenutku hapšenja

Tihomir Krstić (44) kog je uhapsila beogradska policija, posle brze i efikasne akcije, dobro je poznat nadležnim organima, a prije samo dva mjeseca je izašao iz zatvora.

Prema saznanjima domaćih medija, on je uhapšen juče na ulici kod jedne pekare na autobuskoj stanici u Rakovici.

Prilikom hapšenja je bio hladan, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd su ga prilikom hapšenja pitali zbog čega je izbo ženu ni krivu ni dužnu i to pred djetetom, što je posebno potreslo sve, a ono što im je mrtav hladan odogovrio ih je zaledilo! Izgovorio je: "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je svejedno, ja nemam šta da izgubim!", kaže izvor i dodaje:

"Policajci su ostali šokirani njegovim riječima. Stavili su mu lsice i odveli ga u stanicu, a dalji rad na slučaju je u toku".

Izvor kaže i da je Krstić prije oko dva mjeseca izašao iz zatvora Zabela.

"Pošto se našao na slobodi iznajmio je jedan stan i tu je boravio. Pripadnici beogradske policije, koji su protekla 24 sata neprekidno tragali za osumnjičenim, sada pretresaju i tu lokaciju", pojašnjava izvor.

Na teret mu se stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

"Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu i nakon isteka policijskog zadržavanja od 48 sati Krstić će biti saslušan u tom tužilaštvu", objašnjava izvor.