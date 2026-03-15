Podgoričanin Marko Radulović (40), koji je juče uhapšen zbog sumnje da je izvršio zelenaštvo na štetu više osoba, priveden je na saslušanje u zgradu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT).

Prema saznanjima "Vijesti", njega će saslušati tužilac Marko Mugoša.

Iz Uprave policije juče je saopšteno da je Radulović visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe sa teritorije Podgorice.

"Slobode je lišen M.R. (40) koji je djelo koje mu se stavlja na teret, kako se sumnja, izvršio na način što je u kontinuitetu u vremenskom periodu od avgusta 2025. do januara 2026. godine uz prinudu, koristeći fizičku silu i prijetnje, uvrede i fizičke napade i nasilje prema oštečenim licima, kao i koristeći njihovo teško imovinsko stanje, teške prilike i nuždu, ugovarao i obezbijedio nesrazmjernu imovinsku korist za sebe", saopšteno je juče iz policije.

Postupajući po naredbi sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici, kako se dodaje, policijski službenici su obavili pretres stana i drugih prostorija koje koristi Radulović na dvije lokacije.

"Kojom su prilikom pronašli i oduzeli 175 ručnih satova vrijednosti preko 100.000 eura među kojima su i skupocjeni satovi marki Rolex, Braytling, Franc Muller, Emporio Armani, Casio, Citizen i druge, kao i sredstva i uređaje za komunikaciju, lap top i putničko motorno vozilo marke WV Golf VII", kazali su juče iz Uprave policije.