Stavi obavezno ako može. Stavi 10 ako može... - neke su od poruka kojima je, početkom jula 2020. godine, Žabljačanin Vukašin Vojinović naručivao kokain, kako pišu Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Do tih podataka došlo je Specijalno državno tužilaštvo (SDT), koje je utvrdilo da se Vojinović krije iza Skaj nadimka Zidan.

Te poruke, sumnja tužilaštvo, Zidan je poslao 6. jula 2020. godine, a dva dana ranije saradnicima u kriminalnom poslu navodno je plaćao prethodnu isporuku, pišu Vijesti.

Navodno u njegovo ime, odbjeglog policajca Ljuba Milovića pitali su može li novac da mu se preda samo u Crnoj Gori, ili bi to Žabljačanin mogao da uradi i u Holandiji...

“A đe si ti, đe može Zidan dodat pare?”, pitao je potom Milovića saradnik iz klana Filip Zindović Kljajević 4. jula te godine.

Dokaze o tome crnogorskim istražiteljima dostavio je Europol, s kompletnim transkriptima razgovora vođenih preko nekada kriptovane Skaj aplikacije.

Vojinović je prvoosumnjičeni u naredbi specijalnih tužilaca, kojom je obuhvaćeno još deset osoba okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije i međunarodni šverc kokaina.

Istraga u tom predmetu je pokrenuta i protiv jednog od navodnih vođa Grand klana, Podgoričanina Aleksandra Mijajlovića koji je od ranije u pritvoru, ali i odbjeglog šefa kavačkog klana Radoja Zvicera, prenose Vijesti.

Istragom su obuhvaćeni i dugogodišnji odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Kotoru Vuk Banićević i njegov brat Vlado Banićević zvani Gorčilo. Njima dvojici lisice na ruke 3. decembra stavili su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), a nakon saslušanja kod sudije za istragu podgoričkog Višeg suda poslati su u pritvor u Spužu.

Na listi osumnjičenih su i ranije optuženi članovi takozvanog policijskog narko-kartela - nekadašnji policijski specijalac Vladimir Bajčeta, suspendovani policajci Petar Lazović i Milan Popović, njihov odbjegli kolega Nebojša Bugarin i bjegunci Božidar Jabučanin i Filip Zindović koji se ranije prezivao Kljajević.

Vojinovića SDT tereti za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, a ista krivična djela na teret se stavljaju i Mijajloviću i braći Banićević, javljaju Vijesti.

Prema tužilačkim spisima Zvicere, Zindovića i Bugarina terete za krijumčarenje narkotika, kao i Lazovića, Popovića, Jabučanina i Bajčetu, s tim što tužioci pojašnjavaju da su za stvaranje kriminalne organizacije već optuženi u predmetu protiv policijskog narko-kartela.

SDT u predmetu policijskog narko-kartela, osim odbjeglog policajca Ljuba Milovića, tereti i nekadašnje njegove kolege iz službe, Miletu Ojdanića, Ivana Stamatovića, Nebojšu Bugarina, Petra Lazovića, Marka Novakovića, Milana Popovića, Miloša Mišurovića, Vladimira Bajčetu, Gorana Stojanovića, Dejana Kneževića i Darka Kneževića - da su u kriminalnim poslovima sarađivali sa nekadašnjim predsjednikom Opštine Budva Milom Božovićem, vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, kao i Božidarom Jabučaninom, Aleksandrom Kekovićem, Draženom Milovićem, Filipom Zindovićem (Kljajevićem), Ivanom Nikolićem, Tihomirom Adžićem, Ivanom Mijatovićem i više NN lica.

SDT je ranije optužilo Milovića, Ojdanića i Zvicera da su tokom 2019. godine stvorili kriminalnu organizaciju koja je djelovala na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Belgije, Njemačke, Turske, Holandije, Južne Amerike...

Pojedinci u toj ekipi okrivljeni su da su organizovali šverc kokaina iz Ekvadora do država Evropske unije i Turske, pa novac stečen od kokaina transportovali u Srbiju i Crnu Goru, ali i primjenjivali nasilje i zastrašivali druga lica, nabavljali veće količine oružja i eksplozivnih materija... uticali na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeća mjesta u Upravi policije radi dobijanja podataka označenih stepenom tajnosti i drugih važnih podataka, ali i da su novcem stečenim kriminalnom djelatnošću na parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine u Crnoj Gori uticali da glasači ne ostvare svoje biračko pravo, prenose Vijesti.

Istražujući dodatno ko su članovi te kriminalne ekipe, uglavnom sakriveni iza Skaj nadimaka Zidan, Miki 1, Erne, Maks, Kobac, Atomic, PppPppP, Kockalone, POO., Hagi, Hector, Lector..., specijalni tužioci i policajci kojima rukovodi Predrag Šuković došli su do dokaza na osnovu kojih su naredbom o sprovođenju istrage obuhvatili Vojinovića, Mijajlovića i još devet osumnjičenih.

Tu jedanaestorku, predvođenu Žabljačaninom, naredbom o sprovođenju istrage terete da je bila uključena u četiri nabavke skupocjenog bijelog praha.

“Preduzimanjem daljih mjera i radnji došlo se do novih podataka da su pripadnici ove kriminalne grupe postali i osumnjičeni Vukašin Vojinović, Aleksandar Mijajlović, Vuk i Vlado Banićević i ostali”, objašnjeno je “Vijestima”.

Prethodno, tužioci i policajci mjesecima su utvrđivali ko se krije iza kog nadimka i uvezivali ono što su pisali preko nekada zaštićene telefonske aplikacije sa stvarnim događajima, ali i dokazima.