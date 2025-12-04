Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da je nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu protiv S.S. zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja držanje i stavljanje u promet kokaina.

Izvor: MONDO

Kako su dodali, optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje, prenosi CdM.

“Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je 11. septembra u Podgorici u svojim ličnim stvarima neovlašćeno radi prodaje držao dva pvc pakovanja sa kokainom, ukupne neto mase 51,247 grama, dok je istog dana u podrumskim prostorijama stambene zgrade koju koristi takođe držao, dva pvc pakovanja sa kokainom neto mase 81,865 grama, koja droga je oduzeta od strane ovlašćenih policijskih službenika”, zaključili su.