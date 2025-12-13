Američke sankcije guraju NIS u sve veću neizvjesnost poslovanja. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručuje da su u toku pregovori o NIS-u i da je nacionalizacija tog preduzeća moguća samo uz saglasnost Rusije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije uvjeren je da će se pitanje NIS-a riješiti do 15. januara i da će Rusija imati razumijevanja za činjenicu da Srbija ne može funkcionisati bez ove kompanije. Istakao je da očekuje prijedloge ruskih partnera koji bi omogućili rješenje bez američkih sankcija.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je u toku dobijanje dozvola za izgradnju gasnog interkonektora između Srbije i Sjeverne Makedonije, dok se građevinska dozvola očekuje sredinom naredne godine. Nakon toga slijedi početak radova. Dodala je i da je Sjeverna Makedonija spremna da pomogne Srbiji u snabdijevanju naftnim derivatima, ukoliko se ukaže potreba.

Bivši pomoćnik ministra energetike Raša Kojčić ocijenio je da je energetska bezbjednost apsolutni prioritet i da iz izjava zvaničnika ne proizilazi da Srbija planira nacionalizaciju NIS-a, već da je spremna da plati udio u kompaniji.

Profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović upozorio je da je problem NIS-a ozbiljan, ali da ne predstavlja ključnu prijetnju stabilnosti valute, iako dio javnosti strahuje od mogućih posljedica sekundarnih sankcija.

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije na snazi su već 64 dana. Tim povodom, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov podsjetio je da međuvladin sporazum Srbije i Rusije ne dozvoljava nacionalizaciju NIS-a bez obostranog saglasja.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nema namjeru da bilo kome oduzima imovinu, te izrazio nadu da će pregovori Rusije s arapskom kompanijom donijeti rješenje. Dodao je i da će, zbog još nepotpisanog ugovora s Gaspromom, država razmotriti nabavku gasa iz drugih izvora.