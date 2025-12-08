Stručnjaci otkrili moguća rješenja povodom sankcija NIS-u i ocijenili poziciju Srbije u aktuelnoj energetskoj krizi.

Premijer Đuro Macut rekao je da je snabdijevenost u ovom trenutku potpuno očuvana, energetska situacija u toj zemlji potpuno stabilna i kontrolisana i da neće biti nestašica.

Prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije pričao je o poziciji Srbije u energetskoj krizi.

"Rješenja će biti kada vlada procijeni da mora da reaguje. Za sada se reakcije svode na saniranje štete cijele ove neprijatne situacije. U ovom trenutku se priča o sekundarnim sankcijama, odnosno posledicama po platni promet. Korak po korak nam stvari postaju jasnije, a sve kompleksnije, a vidi se da država stalno zasjeda i da reaguje na detalje", započeo je Miletić, pa dodao:

"Uvijek sam za to da se adekvatnim merama ubrzano djeluje jer ne vidim da Rusija planira da mijenja nešto oko prodaje, a mi nemamo izbore. Jedno je sa strane posmatrača, a drugo je biti unutra. Tu su gasni aranžmani i drugi interesi koje iz televizijskog studija ne vidimo. Nema gužvi na pumpama, nema panike među građanima, znači da i ljudi vjeruju predsjedniku, državi i premijeru", ističe Miletić.

Najgori scenario za Srbiju su definitivno sekundarne sankcije, pa je publicista Aleksandar Gajović u emisiji "Puls Srbije" iznio analizu povodom prostora koji Srbija ima za manevre što se tiče energetske krize.

"Kada smo prvi put bili suočeni sa tom situacijom da ćemo možda ostati bez energetike, već sam tada ukazivao da moramo nešto da uradimo, svakako sam osjećao da možemo dospjeti u situaciju koja nam je kasnije predočena. Svakako, mislim da je mudro da se uvijek krene od najgoreg scenarija, pa ako ispadne dobro, super nam je svima. Nismo mi u tako nemoćnoj situaciji jer čak i informacije o našim rezervama govore da možemo da izdržimo ovu zimu, a da će se u međuvremenu pronaći izlaz. To je možda Mol ili neki drugi energetski potencijal sa kojim možemo da sklopimo ugovor. Građani još nisu osjetili efekat sankcija, a mislim da neće osjetiti", tvrdi Gajović.