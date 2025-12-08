U centru Bara, ispred Tri kule danas oko 16 časova potukle su se djevojčice i djevojke, prenosi Primorski portal.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Učesnice u tuči su starosnoj dobi od 16 do 21 godine. Incident je prijavila policiji jedna od učesnica tuče.

“Šetali smo prema gradu. Scena koju smo vidjeli bila je izuzetno neprijanta, užasna. Dvije djevojčice su se udarale, a pored njih je bila grupica vršnjaka. Udarajući se, oborile su jedna drugu i završile na trotoaru. Jedan čovjek je pritrčao da ih razdvoji”, ispričala je sagovornica Primorskog portala dodajući da se uplašila za svoje dijete koje je vodila za ruku jer, kako navodi, “incident se dogodio iznenada”.

“Moje dijete je počelo da plače. Učesnice u tuči su vrištale. Mučna situacija, neočekivana u centru grada”, kazala je ona, javlja Primorski portal.

Prema saznanjima Primorskog portala, jedna od akterki incident je prijavila policiji. Upućena je na ljekarski pregled.

Policija utvrđuje identitet svih učesnica u tuči.