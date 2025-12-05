Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev obratio se danas zaposlenima. Istakao je da i dalje postoji šansa da se dobije licenca od Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Generalni direktor Naftne industrije Srbije (NIS) Kirill Tjurdenjev obratio se zaposlenima u toj kompaniji. Pojasnio je šta čeka kompaniju i zaposlene, a njegovo saopštenje prenosimo u cjelosti.

"Drage kolege, kao što znate posljednjom licencom OFAK-a našoj kompaniji dat je rok za promjenu vlasničke strukture do 13. februara 2026. godine. Ovaj proces vode akcionari, odnosno vlasnici Kompanije, a prema informacijama kojima raspolažemo akcionari aktivno pregovaraju sa nekoliko zainteresovanih strana.

U ovom trenutku, naš glavni zadatak, kao rukovodstva jeste da održavamo stabilnost poslovanja, koliko je moguće u postojećim okolnostima. Rad naše rafinerije a posljedično i HIP Petrohemije, trenutno je obustavljen zbog nedostatka sirove nafte.

Tržište snabdijevamo derivatima iz unaprijed spremljenih rezervi, dok Upstream radi u uobičajenom režimu. Naglasio bih da i dalje postoji mogućnost da od OFAK-a dobijemo licencu za nesmetano poslovanje naše kompanije dok traju pregovori o promjeni vlasničke strukture, i spremni smo da, u tom slučaju, u što kraćem roku startujemo Rafineriju.

Po svim aktuelnim pitanjima sarađujemo sa državnim organima Srbije i imamo njihovu podršku. Razumijem da ste svi zabrinuti jer se nalazimo u periodu neizvjesnosti, ali uvjeravam vas da je dobrobit zaposlenih jedan od naših ključnih prioriteta.

Sve mjere i odluke koje donosimo usmjerene su prvenstveno na zaštitu zaposlenih. Tokom cijele godine unaprijed smo isplaćivali zarade kako bismo predupredili bilo kakve poteškoće u isplatama.

U tom cilju, i danas je isplaćena zarada za decembar, kao i svi pripadajući bonusi i premije. Hvala što i dalje odgovorno i posvećeno obavljate svoj posao, jer je to najčvršći temelj naše kompanije", navodi se u saopštenju.