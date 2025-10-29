Bivši vođa navijača Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, danas je pred Specijalnim sudom stao u odbranu optuženih u slučaju ubistva Aleksandra Halabrina, tvrdeći da ne prepoznaje njihove glasove u porukama koje su mu puštene, a u kojima se planiralo njegovo ubistvo.

Bivši vođa navijača Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, kog su, prema navodima tužilaštva, pripadnici vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, planirali da ubiju 2020 godine, danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu stao u odbranu optuženih, tvrdeći da ne prepoznaje njihove glasove u porukama koje su mu puštene, a u kojima govore o planiranju njegovog ubistva.

Nakon toga ušao je u polemiku sa majkom pokojnog druga Aleksandra Halabrina, Marom Halabrin, koju je u sudnici optužio da ne govori istinu.

Alajbegović je danas pozvan kao svjedok kako bi rekao sve što zna o ubistvo Aleksandra Halabrina, kog su prema navodima optužnice pripadnici istog klana, kojima se već sudi, namamili u stan na Banjici, a potom ga ubili i njegovo tijelo zakopali u blizini Sopota.

Kako se sumnja, pripadnici iste grupe, koji su uhapšeni prethodne nedelje, planirali su u to vrijeme da ubiju i Alajbegovića, ali će o tome on biti saslušan naknadno, dok je danas ispitivan o ubistvu Halabrina.

"Družili smo se možda 10 mjeseci, dva ili tri mjeseca je Halabrin živio kod mene u stanu. To je bilo 2020. Kada je on nastradao, nestao, ja sam bio u bolnici. U bolnici sam bio tri mjeseca i ne znam šta se desilo, niti sam upućen uopšte", rekao je Alajbegović pred sudom.

Podsjetimo, Alibeg je bio teško ranjen na Novom Beogradu 25. januara 2020. godine. U bolnicu ga je odvezao Halabrin, s kojim je bio u društvu u trenutku kada se pucnjava dogodila.

Prema navodima optužnice, pripadnik vračarskog klana Vladimir Kovačević, koji se družio sa Alajbegovićem i Halabrinom, namamio je Halabrina u stan, dok je optuženi Miloš Raičević, koji je Alajbegovića obilazio u bolnici, prenosio vračarcima informacije o njegovom stanju i planiranom izlasku iz bolnice.

Alajbegović je potvrio da su ga njih dvojica obilazila u bolnici, kao i da je bio u kontaku sa njima.

"Poznavao sam Vladimira Kovačevića, vjerovao sam mu. I Halabrin mu je apsolutno vjerovao", rekao je Alajbegović danas u sudnici.

Priliku da postavlja pitanja prijatelju svog ubijenog sina, iskoristila je i Mara Halabrin, koja na svakom suđenju sjedi u sudnici i prati postupak.

Mara Halabrin : Da li si me kontaktirao kada si bio u bolnici?

: Da li si me kontaktirao kada si bio u bolnici? Alajbegović : Kontaktirala je ona mene, pitao sam za njenog sina, brinuo sam se. Prije je nisam vidio, vidio sam je prvi put u sudu.

: Kontaktirala je ona mene, pitao sam za njenog sina, brinuo sam se. Prije je nisam vidio, vidio sam je prvi put u sudu. Mara Halabrin : Ne govori istinu, ali dobro. Kada si izašao iz bolnice, jesi li bio kod nas kući?

: Ne govori istinu, ali dobro. Kada si izašao iz bolnice, jesi li bio kod nas kući? Alajbegović : Bio sam kod bake, da uzmem moju garderobu, jer ste me optuživali da imam veze sa ubistvom.

: Bio sam kod bake, da uzmem moju garderobu, jer ste me optuživali da imam veze sa ubistvom. Mara Halabrin : Jeste li mi pominjali da ga tražim na Avali, da je možda negdje vezan za drvo?

: Jeste li mi pominjali da ga tražim na Avali, da je možda negdje vezan za drvo? Alajbegović : Glupost, nije istina.

: Glupost, nije istina. Sudija : Odgovarajte lijepo i nemojte da se smijete, ne možete da kažete da je glupost.

: Odgovarajte lijepo i nemojte da se smijete, ne možete da kažete da je glupost. Alajbegović : Pa optužuje me i ne govori istinu.

: Pa optužuje me i ne govori istinu. Mara Halabrin : Da li vam je prijećeno, iz ove grupe, vezano za mog sina?

: Da li vam je prijećeno, iz ove grupe, vezano za mog sina? Alajbegović : Ne.

: Ne. Mara Halabrin : Kad smo kontaktirali, dok si bio u bolnici, jesi li mi rekao, a ja imam poruke, da si u kontaktu sa Kovačem povodom nestanka mog sina?

: Kad smo kontaktirali, dok si bio u bolnici, jesi li mi rekao, a ja imam poruke, da si u kontaktu sa Kovačem povodom nestanka mog sina? Alajbegović: Jesam. Pitao me normalne stvari, kako sam, pitali smo jedan drugog da li znamo šta se desilo. Brinuli smo, to nam je drugar.

Na pitanje sudije da li mu je posle nestanka Halabrina 20. marta, Kovačević dolazio u bolnicu, on je naveo da nije. U sudnici je puštena i glasovna poruka iz februara 2020, koju je prama tvrdnjama tužilaštva Raičević poslao pripadnicima klana, a u kojoj im prenosi da "Alajbegović ima temperaturu", da bi trebalo da izađe sjutra.

Alajabegović: Ne prepoznajem glas.

Na pitanje sudije da kaže kada je trebalo da izađe iz bolnice i da li je imao obezbjeđenje, kako se pominje u porukama, on je rekao da oni koji su pokušali da ga ubiju "ne doživljava ozbiljno".

"Plaši se buraz da izađe iz bolnice, kako će izaći, ne znam, iscimao je obezbjeđenje, a onda će obezbjeđenje da cima muriju. Nije on toliko baš glup", čuje se u narednoj poruci MIloša Raičevića , koja je puštena u sudnici, a za koju je Alajbegović ponovo rekao da ne zna da li je Raičević, "jer se nisu dugo čuli".

, koja je puštena u sudnici, a za koju je Alajbegović ponovo rekao da ne zna da li je Raičević, "jer se nisu dugo čuli". Alajbegović: Nisam se plašio da izađem iz bolnice, niti sam smatrao da mi traba obezbjeđenje.

U sledećoj glasovnoj poruci koja mu je puštena, pominje se i njegova majka Jovanka, ali i kako Raičević kaže "da treba da ga ubiju kao kera kada krene na terapije".

"Nisam išao na terapije, dolazio mi je fizioterapeut kući", ponovo je stao u odbranu Raičevića.

U sudnici su mu potom puštene njegove poruke, koje je prema optužnici slao Raičeviću a on proslijeđivao vračarcima, ali je na to rekao da prepoznaje svoj glas ali da "ne zna kome je slao te poruke".

"Znaš onaj Maleni što je blijao sa mnom, nema ga nigdje, nestao. Svi ga tražimo, i keva i ja", čuje se u sledećoj poruci, čiju je autentičnost Alibeg potvrdio za sudskom govornicom, ali je naveo da je ovu poruku slao svim drugarima, a ne samo Raičeviću i Kovačeviću.

