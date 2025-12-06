U Beogradu su večeras uhapšeni Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28), članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore, za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne potjernice, saopšteno je danas iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Republike Srbije su večeras, u Beogradu, postupajući po direktnim i preciznim informacijama SBPK - NCB Interpola Podgorica i Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, nakon višemjesečnog temeljitog planiranja i koordinisanog postupanja, u precizno izvedenoj taktičkoj akciji, lišili slobode V.U. (32) i I.T. (28) članove visokorizične organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore, za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne potjernice, kažu iz Uprave policije.

Lice V.U. se u Crnoj Gori potražuje zbog krivičnih djela: stvaranje kriminalne organizacije – za koje se protiv njega vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, kao i zbog izdržavanja kazne zatvora za krivično djelo - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, na koje je osuđen presudom Osnovnog suda u Baru.

I.T. se potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnih djela: ubistvo u pokušaju, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nasilničko ponašanje.

Uprava policije ovim još jednom potvrđuje da snažno i odlučno preduzima aktivnosti na neutralisanju djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i predvodi regionalne inicijative u borbi protiv organizovanog kriminala.

Službenici Uprave policije nastavljaju sa intenzivnom regionalnom i međunarodnom obavještajnom saradnjom u cilju lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih lica uz potpunu posvećenost Crne Gore borbi protiv kriminala i jačanju vladavine prava.