U Beogradu su večeras uhapšeni Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28), članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore, za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne potjernice, saopšteno je danas iz Uprave policije.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Republike Srbije su večeras, u Beogradu, postupajući po direktnim i preciznim informacijama SBPK - NCB Interpola Podgorica i Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, nakon višemjesečnog temeljitog planiranja i koordinisanog postupanja, u precizno izvedenoj taktičkoj akciji, lišili slobode V.U. (32) i I.T. (28) članove visokorizične organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore, za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne potjernice, kažu iz Uprave policije.
Lice V.U. se u Crnoj Gori potražuje zbog krivičnih djela: stvaranje kriminalne organizacije – za koje se protiv njega vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, kao i zbog izdržavanja kazne zatvora za krivično djelo - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, na koje je osuđen presudom Osnovnog suda u Baru.
I.T. se potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnih djela: ubistvo u pokušaju, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nasilničko ponašanje.
Uprava policije ovim još jednom potvrđuje da snažno i odlučno preduzima aktivnosti na neutralisanju djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i predvodi regionalne inicijative u borbi protiv organizovanog kriminala.
Službenici Uprave policije nastavljaju sa intenzivnom regionalnom i međunarodnom obavještajnom saradnjom u cilju lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih lica uz potpunu posvećenost Crne Gore borbi protiv kriminala i jačanju vladavine prava.