Za ovim licem je Uprava policije 2022. godine, raspisala međunarodnu potjernicu zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, u sklopu aktivnosti usmjerenih na lociranje i hapšenje međunarodno traženih lica, danas sproveli akciju u kojoj je u Spužu lociran i lišen slobode D.B. (32) iz Podgorice, član jedne organizovane kriminalne grupe, saopštili su iz policije.



Za ovim licem je Uprava policije 2022. godine, raspisala međunarodnu potjernicu zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.



On će, u zakonskom roku biti sproveden Višem sudu u Podgorici, na dalju nadležnost, saopštili su iz UP.