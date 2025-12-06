Oglasile se komšije nakon smrti maloljetnika u automobilu u Subotici.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

U naselju Makova sedmica u Subotici dogodila se porodična tragedija kada je preminuo dječak (15) kog je majka pronašla u automobilu u garaži kuće. Odmah je pozvala policiju i Hitnu pomoć, ali na žalost dječaku nije bilo pomoći, a komšije iz ulice su za "Kurir" otkrile šta se dogodilo.

Prema saznanjima "Kurira", ljekari Hitne pomoći pokušali su reanimaciju, ali je već bilo kasno nažalost. Dječak je, prema riječima majke, često volio da sluša muziku u kolima i uvijek je ostavljao otvoren prozor.

"To je bila uobičajena situacija, pa nikom nije bila ni čudna. Žena je u šoku pozvala i policiju i Hitnu pomoć, ali, eto, na njenu muku, spasa nije bilo. Čuli smo da je dječak živio tu sa majkom i ocem, ali ne znamo donro porodicu", ispričale su komšije.

Navodno je, prema riječima komšija, dječak proveo nekoliko sati u automobilu. Sumnja se da je zaspao nakon što se ošamutio od toliko sati koje je proveo u zatvorenom prostoru.

"Proveo je više sati u tom autu, gdje je uvijek slušao muziku. Poslije toliko sati boravka u zatvorenom prostoru, dječak je bio ošamućen i izgleda da je ubrzo zaspao, pa nije mogao da reaguje na okolnosti oko izduvnih gasova i ostalog.

Kažu da se vjerovatno ugušio ugljen monoksidom, koji se širio iz ventilacije vozila, a trovanje je dovelo do toga da izgubi svijest. Na žalost, i smrt je nastupila, jer nije reagovano na vrijeme", dodale su komšije.