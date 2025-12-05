Oglasila se majka mladića čije tijelo je pronađeno u automobilu u Subotici.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

U naselju Makova sedmica u Subotici pronađeno je tijelo tinejdžera (15) u automobilu koje je pronašla njegova majka prema saznanjima "Blica". Ona je odmah pozvala Hitnu pomoć, a ubrzo je na lice mjesta stigla i policija.

"Volio je da sluša muziku u automobilu, čak je navodno adaptirao automobil za tu svrhu. Svake večeri je skoro sjedio u kolima i slušao muziku.

Ostavljao je vrata otvorena ili prozor, ali je sinoć, vjerovatno jer je bilo hladno, sve zatvorio. Uključio je grijanje, pretpostavlja se da je zaspao i najvjerovatnije da se ugušio od izduvnih gasova", otkriva izvor pomenutog lista.

Da podsjetimo, bez znakova života pronađen je jutros učenik Srednje tehničke škole "Ivan Sarić" u Subotici. Tijelo je poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu.