Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv Svetislava Stanišića zbog krivičnog djela teško ubistvo i krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, naveli su iz tog tužilaštva.

Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

"Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 26.07.2025.godine, u Budvi, sa umišljajem lišio života više lica, oštećene S.S. i N.S. i tom prilikom sa umišljajem doveo u opasnost život oštećenog A.S., na način što je upotrebom vatrenog oružja – revolvera iz neposredne blizine ispalio po jedan projektil u pravcu tijela oštećenih, kod kojih je usljed zadbojenih povreda nastupila smrt, dok je preduzetim radnjama sa umišljajem doveo u opasnost život oštećenog A.S. koji se nalazio u neposrednoj blizini stradalih lica", piše u saopštenju, prenosi Dan.