Šesnaestogodišnjak iz Ohrida priveden je zbog sumnje da je silovao dvanaestogodišnju djevojčicu, dok policija traga za maloljetnikom koji ju je ucjenjivao snimkom.

Izvor: YouTube/Printscreen/ MIA Media Information Agency VIDEO

Makedonska policija u Ohridu privela je danas šesnaestogodišnjaka zbog sumnje da je silovao dvanaestogodišnju djevojčicu.

Kako navodi makedonska policija u saopštenju na svojim zvaničnim stranicama, snimak je došao u posjed četrnaestogodišnji dječak iz Ohrida koji je potom ucjenjivao djevojčicu da bude sa njim, pretjeći da će snimak objaviti. Policija u Ohridu navodi da još traga za tim maloljetnikom.

Djevojčica koja je silovana podvrgnuta je ljekarskom pregledu, a u prisustvu roditelja ispitali su je policajci i socijalni radnici, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U konsultaciji sa javnim tužiocem protiv počinilaca će biti podignute odgovarajuće optužnice, navodi se u saopštenju.