Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više državno tužilaštvo u Podgorici saslušalo je R.S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanja i nasilja u porodici na štetu J.S.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je, kako navode, donijelo rješenje o zadržavanju osumnjičenog u trajanju do 72 sata.

Potom je donijeta naredba o sprovođenju istrage, uz predlog za određivanje pritvora zbog navedenih krivičnih djela.

Predmet je dostavljen Višem sudu u Podgorici, sudiji za istragu, radi daljeg postupanja.