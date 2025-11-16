Silovanje je policiji danas prijavio rođak oštećene, nakon čega su policijski službenici odmah preduzeli hitne mjere i radnje, te je H.F, brzom i efikasnom postavkom službe, ubrzo lociran i uhapšen.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Bjelopoljska policija uhapsila H.F. iz Bijelog Polja, zbog sumnje da je počino krivično djelo silovanje.

“Sumnja se da je H.F. krivično djelo počinio juče, 15.11.2025. godine, na štetu ženske osobe, protivno njenoj volji, uz upotrebu sile i prijetnje”, kazali su iz Uprave policije.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, dodaju, u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Žrtvi se, zaključuju, postupajući sa posebnom pažnjom, obazrivošću i u skladu sa principima zaštite dostojanstva, u saradnji sa drugim nadležnim službama pruža potrebna stručna pomoć i neophodna podrška.