Muškarac je stradao danas u Nišu na licu mjesta, kada ga je za sada nepoznati vozač udario automobilom i pobjegao.

Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Muškarac star 70 godina iz Niša stradao je danas oko 17.20 časova kada ga je na Bulevaru Svetog Pantelejmona udario automobil koji je pobjegao sa mjesta nesreće, kako saznaju domaći mediji.

Nesrećni čovjek je nastradao na licu mjesta od zadobijenih povreda. Za sada nije poznato da li je pešak prelazio ulicu preko ili van pešačkog prelaza.

Kako je potvrđeno, niška policija intenzivno radi na pronalasku vozila i identifikaciji vozača. O saobraćajnoj nesreći je obaviješteno OJT u Nišu. U toku je uviđaj a na mjestu nesreće nema obustave saobraćaja.