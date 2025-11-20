Niška policija uhapsila je 18-godišnjeg vozača koji je na pješačkom prelazu udario i ubio 70-godišnjeg muškarca, a zatim pobjegao.

Niška policija identifikovala je i uhapsila vozača koji je juče popodne kolima usmrtio pješaka na Bulevaru Svetog Pantelejmona, nekadašnjem Somborskom bulevaru, i potom pobjegao. Nesreća se, kako je saopštila policija desila na pješačkom prelazu na ovom niškom bulevaru.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zadržali su V. S. (18) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela teško djelo protiv bezbijednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je juče popodne, u Somborskom bulevaru u Nišu, upravljajući "audijem", na pješačkom prelazu udario sedamdesetogodišnjeg muškarca, a potom se udaljio. Sedamdesetogodišnji muškarac je od zadobijenih povreda preminuo, saopštila je niška policija.

Osumnjičeni će za saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo pješak, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.

