Gazda Mecka je ranije govorio kako je stekao svoje veliko bogatstvo.

Izvor: TikTok/Printscreen/Uroš Božić

Gazda Mecka uhapšen je u Njemačkoj zbog sumnje da je oštetio Njemačku za sedam miliona eura, a u srpskoj javnosti poznat je poznat po raskošnim proslavama na kojima nikad nije žalio da potroši velike svote novca. Ranije je govorio kako je stekao svoje bogatsvo, prenosi "Kurir".

Što se tiče raskošnih veselja, govorio je da su njihova vlaška veselja takva, raskošna i velika. Rodom je iz Kruševca i oženio se sa 14 godina.

"Jako mlad sam ostao bez oca, a oženio sam se sa 14 godina. Mi smo Vlasi, to je bio običaj.

Već 32 godine smo zajedno, dobra je. Sve mogu.

Bio sam u cijelom svijetu. Radim od 14. godine, imam firmu već 30 godina, ustajem svako jutro u šest, jedva spavam.

Imam četvoro djece i pet unuka. Slušaju me", govorio je ranije o sebi Gazda Mecka.

Oženio tri sina u istom danu

Na snimcima sa društvenih mreža mogu se vidjeti njegova luksuzna slavlja. Svoja tri sina oženio je u istom danu na obali mora u Crnoj Gori, a goste su tada zabavljali Aca Lukas, Sloba Radanović i Lepa Brena.

"Ferari" sinu za punoljetstvo

Pored ova tri sina, ima još jednog sina koji je dobio "ferari" za 18. rođendan. Tada je za rođendan Gazda Mecka potrošio na muziku oko 100.000 eura, dok je na bakšiš dao do 50.000 eura.

Pogledajte fotografije sa jednog veselja u organizaciji Gazda Mecke