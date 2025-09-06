Naslediće 3 milijarde i pola Beograda, a nema život iz snova: Ćerka najbogatijeg Srbina se suočila sa teškom istinom

Ema Cepter otkrila je na Instagramu sve o "gorkoj istini" sa kojom se suočila, a to joj je pomoglo da ima srećniji život

Izvor: Instagaram/kingzepter

Usvojena ćerka jednog od najbogatijih ljudi u Srbiji, Ema Cepter, po mišljenju mnogih ima život iz snova. Međutim, iako je odrasla u luksuzu i raskoši, istina je da je u prošlosti imala veoma teške trenutke o kojima je ćutala do sada.

Iako je na svom profilu do sada dijelila fotografije sa putovanja, i života na "visokoj nozi", odnedavno je daleko transparentnija i sa onom stranom o kojoj se rijetko priča - problemima mentalnog zdravlja.

Tako je nedavno prvi put progovorila o svemu što je prolazila:

"Noćni dnevnici. Ponekad sam se uhvatila kako čekam savršen trenutak da konačno krenem za onim što želim...

Morala sam da se suočim sa teškom istinom: taj savršeni trenutak nikada ne dolazi. Ono što menja vaš život su mali, nesavršeni koraci koje danas pravite - birate radost, kažete da kada strah kaže ne, osmehujete se čak i kada vam se ne da. Vaš život iz snova nije daleko. Izgrađen je u trenucima kada odlučite da se pojavite drugačije. Recite mi, koji je jedan mali izbor koji možete napraviti danas, a na kojem će vam vaše buduće ja biti zahvalno?", napisala je Cepterova.

"Bila sam anksiozna"

Inače, Ema je jednom prilikom priznala da je bila anksiozna.

"Dobro pitanje. Da, naravno. Ja mislim da većina ljudi u ovom svijetu, u kojem trenutno živimo, imaju ili su imali u nekom trenutku anksioznost ili osjećanja depresije. Za mene, iskreno, rekla bih da mi je najbitnije to što sam studirala psihologiju. U stvari, ja sam uzela to da studiram jer me je mnogo interesovalo, o našem mozgu toliko toga ima da se nauči. Pogotovo sebi da pomognem. Proučila sam dosta o tim temama kako sebi da pomognem, kako to da uradim, čitala sam dosta knjiga isto, i naravno da naučim šta je u redu, a šta nije normalno", počela je ona i dodala da su osjećaji tuge i anksiozni napadi bili intenzivniji dok je bila mlađa.

Pogledajte fotografije Eme Cepter sa roditeljima:

Inače, u javnosti se često pričalo i o bogatstvu Cepterovih, a zanimljivo je i da je vila na Dedinju koja je u vlasništvu Eminih roditelja dobila ime po njoj.

Bogatstvo njene porodice procenjuje se na nevjerovatnih 2.6 milijardi dolara, a posjeduju i veliki broj nekretnina, te su se mnogi šalili da je "Emi otac kupio pola Beograda", a još njenih fotografija pogledajte u galeriji u nastavku: