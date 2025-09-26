Globalna populacija je postala bogatija prošle godine, pošto je ukupna finansijska imovina u svetu porasla za 8,7 odsto na 269 biliona evra

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Švajcarska je i dalje druga u svijetu po bogatstvu po glavi stanovnika koje u ovoj zemlji iznosi skoro 269.000 eura, pokazao je najnoviji Globalni izvještaj o bogatstvu osiguravajuće kuće Alijanc za 2024. godinu.

Na prvom mjestu su građani Sjedinjenih Američkih Država koji u prosjeku posjeduju 311.000 eura po glavi stanovnika.

Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, gdje su dvije trećine rasta proizašle iz rasta vrijednosti akcija, čak 84 odsto švajcarskog rasta dolazi od dodatne štednje.

Specifičnost švajcarskog modela je snažna orijentacija na osiguranje – 41 odsto štednje usmjerava se u osiguravajuće proizvode, dok bankovni depoziti čine tek 15 odsto. Pored toga, većina ulaganja u hartije od vrijednosti vezana je za investicione fondove, posebno ETF.

U Švajcarskoj su bruto finansijska sredstva domaćinstava prošle godine porasla za 4,2 odsto međugodišnje, što je znatno iznad rasta iz 2023. godine koji je iznosio 2,6 odsto. Najveći doprinos došao je od hartija od vrijednosti, dok su osiguranje, penzioni fondovi i depoziti rasli umjerenije. Kada se od ukupne imovine oduzme dug, neto finansijska sredstva su porasla za 5,3 odsto.

Globalna populacija je postala bogatija prošle godine, pošto je ukupna finansijska imovina u svijetu porasla za 8,7 odsto na 269 biliona eura. Time je nadmašen rast iz prethodne godine koji je iznosio osam odsto.

(Swissinfo/MONDO)