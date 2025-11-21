Aleksandar Vučić komentarisao je aferu "Sarajevo Safari".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na "Informer" televiziji kada je govorio o mnogim važnim temama. Komentarisao je aferu "Sarajevo Safari" zbog optužbi hrvatskog istraživačkog novinara Domagoja Margetića koji je prijavio predsjednika Srbije Kancelariji javnog tužitelja u Milanu o "Sarajevo safariju", odnosno optužbi na račun Vučića da su stranci plaćali pucanje na civile tokom opsade Sarajeva prije 30 godina.

"Ne samo da nisam nosio snajper, nikad nisam nosio pušku. Imam stotine svjedoka, snimke...

Na snimku koji pokazuju to je bio stativ, a ne puška. Čak i kada sam došao i rekao ljudima 'mogu ja da budem tu sa vama' i tako dalje, rekli su mi 'Aj mali, vraćaj se, idi na Pale, radi kao novinar, treba nam neko ko zna engleski i vodi ove strance, radi s njima kao što ovi muslimani rade s njima, treba nam neko ko nešto zna, ko nešto umije da priča na tom stranom jeziku'.