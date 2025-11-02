Aleksandar Vučić oglasio se o incidentima ispred Skupštine Srbije.

Izvor: MONDO/RTS/Printscreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u uživo program "Informer" televizije i oglasio se o haosu ispred Skupštine Srbije u centru Beograda. Jake policijske snage nalaze se i dalje u centru Beograda i razdvajaju dve grupe građana.

"Nisam siguran da ste videli sve snimke. Pokušali su da napadnu, došli su do ograde i hrabrili su se da napadnu. Kada su videli odgovor, razbežali su se kao i obično. Važno je da se istekne da su koristili flaše, piksle, baklje, da zapale ljude.

Nije neočekivano nakon jučerašnjeg debakla u Novom Sadu. Em višestruko manje ljudi od očekivanog, em nisu zaključili neku smislenu odluku. Tu je i nervoza koja dolazi do izražaja uz histeriju, rešili su da napadnu simbol slobode i otpora, simbol postojanja Srbije, a to jeste Pionirski park, odnosno 'Ćacilend' kako ga svi zovemo.

Rešili su da to pokušaju. Nisu uspeli i neće nikad. Takvi simboli nikada ne padaju u ruke onih koji bi da ruše progres jedne zemlje. Ne trpe demokratiju i drugačije mišljenje, ne podnose mesto koje okuplja ljude koji drugačije misle, na sedam mesta su napali prostorije Srpske napredne stranke.

Razočarani su što nije bilo nasilja u Novom Sadu. To izaziva njihovu nervozu. Moje pitanje je, šta ste dogovarali sa službenicima američke ambasade? Što baš sa njima?

Njima smetaju Pionirski park i 'Ćacilend' jer tamo ne razgovaraju sa predstavnicima američkih ambasada, nema tu velike filozofije. Zato je 'Ćacilend' trn u oku, zahvaljujem se svima u Pionirskom parku, oni su heroji svih ovih meseci i pozivam ih da ostanu mirni. Pozivamo građane na mir i uzdržanost, naročito one koji su jači i veći. Neka oni tuku, pokušajte da ne uzvratite, a državni organi će reagovati", rekao je Vučić.

Pogledajte fotografije haosa ispred Narodne skupštine u Beogradu

