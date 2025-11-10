Dijana Hrka odgovorila na poziv Aleksandra Vučića na razgovor.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, žrtve jedne od 16 stradalih u padu nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024, odgovorila je na poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na razgovor. Ona je stupila u štrajk glađu u nedelju 2. novembra kada je iznijela svoja tri zahteva (puštanje uhapšenih na protestima na slobodu, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora), a danas je u izjavi za "Fonet" odgovorila Vučiću na poziv na dijalog.

"Jesam se čula sa predsjednikom, ali ne želim to detaljnije da komentarišem. O tome šta smo pričali telefonom pričaćemo drugi dan", rekla je Dijana Hrka.

Da podsjetimo, Dijana Hrka štrajkuje glađu od nedelje 2. novembra u šatoru u Takovskoj ulici pored Narodne skupštine. U nedelju 2. novembra u večernjim časovima okupili su se građani koji je podržavaju, dok se istovremeno u kampu ispred Skupštine Srbije okupila druga grupa građana i umalo je izbio sukob dvije okupljene grupe koji je sprečila policija.