Aleksandar Vučić komentarisao razgovor sa Dijanom Hrkom.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na televiziji "Pink" kada je govorio o razgovoru sa Dijanom Hrkom koja štrajkuje glađu od nedelje 2. novembra. Ona je potvrdila da ju je pozvao predsjednik Srbije u ponedeljak 10. novembra, ali nije htjela da dalje komentariše.

"Gospodin Uglješa Mrdić bi trebalo da izađe iz bolnice. Nastaviće on da se bori, uporan je, ali vjerujem da neće više da štrajkuje glađu", započeo je predsednik Srbije.

Razgovor sa Dijanom Hrkom

Potom je govorio o razgovoru sa Dijanom Hrkom. Još jednom ju je pozvao na dijalog.

"Želimo da zaustavimo agoniju žene koja je izgubila dijete. Tog dana je rekla da ne može da se odazove jer je nisam lično pozvao. Bez obzira šta je vikala i skandirala, građanin je Srbije, pozvao sam je lično i nije bio kratak razgovor. Neću da govorim kakav je bio, bio je pristojan razgovor.

U nečemu smo se saglasili, a u nečemu nismo. Nemam ništa protiv, prihvatam kao njen stav da ne želi. Moje je bilo da uradim sve što je u mojoj moći da pomognem", rekao je Vučić.

Da podsjetimo, Dijana Hrka štrajkuje glađu od nedelje 2. novembra u šatoru u Takovskoj ulici pored Narodne skupštine kada je iznela svoja tri zahtjeva (puštanje uhapšenih na protestima na slobodu, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora). U nedelju 2. novembra u večernjim časovima okupili su se građani koji je podržavaju, dok se istovremeno u kampu ispred Skupštine Srbije okupila druga grupa građana i umalo je izbio sukob dvije okupljene grupe koji je spriječila policija.