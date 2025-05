Iako je znao da je Veljko Belivuk kriminalac, tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije Enis Baković ukinuo mu je zabranu ulaska u Crnu Goru 19. avgusta 2020. godine - po nalogu Zorana Lazovića, svog kolege i oca Petra Lazovića, koji mu je naredbu prenio.

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Zorana Jevitić/Kurir/Dado Đilas/Matt Gush/Shutterstock/MUP Crne Gore

Kako prenose Vijesti to proizlazi iz komunikacije sa Skaj i Viber aplikacija, koju je Europol dostavio crnogorskim istražiteljima, a u kojoj Petar Lazović objašnjava da se to sve čini jer će Belivuk pomogati na predstojećim parlamentarnim izborima, 30. avgusta 2020. godine.

Da je Baković učinio to što je od njega traženo, Lazović je odmah javio tada pritvorenom narko bosu iz Pljevalja Darku Šariću, kojem i govori da će im “Grobari” pomoći oko izbora, aludirajući na činjenicu da je Velja Nevolja jedan od vođa navijača beogradskog Partizana, prenose Vijesti.

Čim mu je taj policijski funkcioner potvrdio da će učiniti uslugu, on Šariću šalje poruke da je Baković “pi**a”, ali da je završeno...

Lazović objašnjava Pljevljaku da mu je Komita, kako oslovljava vođu kavačkog klana Radoja Zvicera, tražio da se ukine zabrana ulaska za Belivuka i dvojicu njegovih saradnika, uz obećanje da će pomoći oko izbora i “u svemu što im treba”.

Sve to dešavalo se u predvečerje parlamentarnih izbora održanih 30. avgusta 2020. godine.

Lazović jedanaest dana prije toga šalje Bakoviću pasoše trojice Beograđana, i poruku:

“Za njih tri po dog sa Z, skidanje zabrane za drugove”.

Tadašnji šef Sektora kriminalističke policije odgovara mu: “A đe ovoga Belivuka moj brate”, nakon čega od Petra Lazovića dobija objašnjenje da je to tražio njegov otac, kojeg oslovljava inicijalom Z.

“Meni Z samo rekao da ti prenesem, ali to je sigurno sve, sve oni poštuju. Dobri momci, hrabri, zajebani, a prijatelji”.

Iako negoduje, Bakoviću mu piše da je dogovorio sa Z, ali apostrofira da su u pitanju kriminalci.

“Ma kažem samo, dogovorio sam ja sa Z. Kriminalci. Ovo su, znamo i ja i ti, kriminalci. Ali ako će pomoć’, dobro je. Kad očekuješ njihov dolazak da javim tamo?”.

Petar Lazović odgovara mu da će Beograđani pomoći oko svega i da neće raditi protiv državnih interesa, prenose Vijesti.

“Oće oko svega, pravi momci, neće protiv naših interesa se države borit. Kad budu krenuli, javiće se i ja ću tebi”.

Prepisku proslijeđuje Šariću, uz objašnjenje da je pomogao u tom slučaju, jer mu je on prethodno rekao da je Komita (Zvicer) njegov brat.

“Komita je pitao za vaše drugove da se skine zabran u CG, dva grobara i da će pomoći sve i oko izbora i nama ako treba. Kako si se bio isključio kad je on pitao, ja mu završih i sve što završavam radim jer si rekao da je brat, ali ti si stariji. To ćemo ja i Zećo dočekat, reć da su drugovi tvog druga, da si rekao da im se pomogne sve što može. Brate, ti moraš znat sve i dat saglasnost, a znam da Komita poštuje tebe i da će reći ono što je u vašem interesu. Završiću to i kad dođu, sa Deltom sve to ispoštovati, reći da po dog sa tobom, jer je Komita tvoj pravi drug i da se moramo držati. Brate, ja sam uz vas odrastao, pa po malo znam kako razmišljate”, piše on Šariću.

Tom Pljevljaku šalje prepisku sa Bakovićem, u kojoj taj policajac naglašava da su Beograđani kriminalci, pa dodaje:

“Vidi ovu pi*ku, ali završeno. Krivo im jer čuvaju Starletu, a mi ove puštamo”.

Nadimkom Starleta pripadnici kavačkog klana oslovljavali su sada pokojnog Jovana Vukotića, nekadašnjeg vođu njima suprotstavljenog škaljarskog klana, prenose Vijesti.

U momentu kada je Šariću slao poruke, taj Pljevljak već duže od šest godina bio je u beogradskom pritvoru, u kom je čekao pravosnažnu odluku u predmetu u kom je tada bio prvostepeno osuđen zbog šverca droge i pranja novca.

Petar Lazović lišen je slobode 18. jula 2022. godine, kada su mu lisice na ruke stavljene po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog optužbi da je policijsku službu podredio interesima kavačkog klana i Radoja Zvicera, za kojim policija traga.

Lazović je nedavno u Višem sudu u Podgorici negirao da je član kriminalne organizacije tog Kotoranina, naglašavajući da su optužbe protiv njega zapravo konstruisane kako bi njegova porodica bila politički diskreditovana.

“Ovaj postupak je politički naručen progon. Zato je žrtvovana moja porodica”, rekao je on, dodajući da je svoj život posvetio profesiji, a sve zbog bezbjednosti Crne Gore, prenose Vijesti.

Prije dva dana, takođe u sudnici, rekao je da nikada nije koristio Skaj aplikaciju.

Tu kriminalnu grupu, okupljenu oko bjegunca sa policijskom značkom, Ljuba Milovića, specijalni tužioci terete da su godinama krijumčarili kokain iz Južne Amerike u Evropu, a istražitelji su došli do dokaza da su prošvercovali više tona skupocjenog bijelog praha.

Droga je ka Evropi išla i iz barske luke, ali i preko Antverpena, Njemačke i Turske, prenose Vijesti.

Dokaze o tome crnogorskim istražiteljima dostavio je Europol, sa kompletnim transkriptima razgovora vođenih preko kriptovane Skaj aplikacije.

Analizirajući te dokaze, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) utvrdilo je da je Milović u taj kriminalni posao uvukao više kolega - aktivnih i bivših policajaca, uglavnom svojih kumova i prijatelja.

Komita je pitao za vaše drugove da se skine zabran u CG, dva grobara i da će pomoći sve i oko izbora i nama ako treba. Kako si se bio isključio kad je on pitao, ja mu završih i sve što završavam radim jer si rekao da je brat, ali ti si stariji", objašnjavao je Lazović Pljevljaku

Gotovo dvije godine nakon što je uhapšen Petar Lazović, službenici Specijalnog policijskog odjeljenja 14. aprila 2024. godine slobode su lišili i njegovog oca Zorana Lazovića.

Prema optužbama specijalnih tužilaca, stariji Lazović stvorio je kriminalnu organizaciju čiji članovi su postali i specijalni tužioci, a koja je takođe radila u korist kavačkog klana.

SDT sumnjiči bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je obmanjivao javnost da su Belivuk i Marko Miljković u Crnu Goru ušli na zahtjev Republike Srbije, kao i da su se prema njima konstantno preduzimale potrebne mjere i radnje.

Nekadašnji bezbjednjak Zoran Lazović tereti se da je tim članovima kavačkog klana omogućio da nesmetano pređu granicu, na zahtjev Zvicera.

Plaćenici zločinačkog kavačkog klana, beogradski kriminalci Belivuk i Miljković, legalno su u Crnu Goru ušli 17. januara 2021. godine.

Vođa te organizovane kriminalne grupe, Kotoranin Radoje Zvicer, ugostio ih je tri mjeseca nakon što su, kako se sumnja, po nalogu kavčana, u Stanjevića Rupi učestvovali u dvostrukom ubistvu i otmici, prenose Vijesti.