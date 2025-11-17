Ona je počela štrajk glađu u nedjelju 2. novembra.

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jedne od 16 žrtava u padu nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, obratila se medijima u 17 časova kada je saopštila da prekida štrajk glađu. Ona je počela štrajk glađu u nedjelju 2. novembra kada je iznijela tri zahtjeva, a upravo je rekla u obraćanju medijima da prekida štrajk glađu.

Zašto je Dijana Hrka stupila u štrajk glađu?

Da podjsetimo, Dijana Hrka štrajkovala je glađu od nedjelje 2. novembra u šatoru u Takovskoj ulici pored Narodne skupštine kada je iznijela svoja tri zahtjeva (puštanje uhapšenih na protestima na slobodu, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora). U nedjelju 2. novembra u večernjim časovima okupili su se građani koji je podržavaju, dok se istovremeno u kampu ispred Skupštine Srbije okupila druga grupa građana i umalo je izbio sukob dvije okupljene grupe koji je spriječila policija.