Stefan Milojević, bivši fudbaler i MMA borac, uhapšen je kao vođa kriminalne bande "United Tribuns" koja je na Majorki kontrolisala prodaju droge.

Izvor: Instagram/screenshot

"Ovo je Liga šampiona. Ovo je vrhunac." Ovo je metafora koju je Stefan Milojević (34), sin fudbalera Gorana Milojevića i bratanac aktuelnog trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, rekao albanskom mafijašu u telefonskom razgovoru koji je presrela španska policija. Dvije godine opsežne istrage rezultiralo je hapšenjem Milojevića i 75 njegovih saradnika, a španska policija veruje da je razbila kriminalu grupu koja je drogom snabdijevala čak 50 odsto dilera na Majorki. Milojević, koji je sad označen kao vođa ove kriminalne bande, ranije je bio fudbaler, a potom je tu karijeru zamijenio za MMA borbe koje je iskoristio da postane vođa motociklističke grupe "United Tribuns".

Stefan Milojević je rođen u Francuskoj u Brestu, a pored srpskog ima i špansko državljanstvo. Tokom svoje fudbalske karijere, Milojević je igrao u španskom Feriolenseu, u slovačkoj Dubnici, u Teleoptiku, pa u Košicama iz Slovačke, da bi se potom vratio u Srbiju i igrao za BSK Borču i Bežaniju. Igrao je i za škotski Erdi i Morton, a fudbalsku karijeru je završio 2015.godine u Slovačkoj u ekipi Zlate Moravice.

Vođa moto-bande "United Tribuns"

Ubrzo se oprobao u borilačkim vještinama i tako je postao MMA borac. Upravo to je iskoristio kao ulaznicu za "članstvo" u motociklističku bandu "United Tribuns" koja je osnovana 2004. godine u Njemačkoj.

Banda 2018. godine stiže u Španiju, a njeno postojanje najavljeno na MMA meču, na kome je Milojević svog protivnika pobijedio nokautom.

Milojević je ubrzo postavljen za vođu ove grupe koja svoje članove regrutuje iz redova bodibildera, boraca, obezbijeđenja i sportista borilačkih vještina. Prema podacima iz stranih medija, budući da ova banda operiše po cijelom svijetu, povezani su sa ekstremnim desničarskih grupama i neonacističkim elementima.

U Njemačkoj su zvanično zabranjeni od 2022. godine jer je utvrđeno da se bave najtežim krivičnim djelima, te da legalne poslove koriste kako bi prikrili nelegalne.

Na Majorci, gdje je Milojević bio vođa, gotovo u potpunosti su preuzeli tržište za prodaju narkotika.

Najvećim dijelom to su postigli tako što su svoje ljude postavljali kao obezbjeđenje u noćnim klubovima. Blisko su sarađivali i sa brojnim lokalnim bandama, među kojima je najpoznatiji klan "Son Banya".

Sve ove informacije o kriminalnim aktivnostima, počele su da isplivavaju tek nakon 2020.godine kada je Milojević uhapšen zajedno sa pet saradnika koji su pred Okružnim sudom Palme osuđeni na ukupno 15 godina zatvora zbog trgovine narkoticima. Milojević je pak prošao sa kaznom od 1,5 godine zatvora, ali je nije odslužio jer nije imao krivični dosije.

Istraga trajala više od dvije godine

Istraga protiv ove grupe, koja je rezultirala hapšenjem 76 osoba, među kojima je Milojević, trajala je više od dvije godine i imala je maksimalnu složenost zbog mera bezijbednosti, nadzora i kontra-nadzora koju su osumnjičeni primjenjivali kako bi izbjegli hapšenje.

Istraga je bila organizovana u šest faza - od prve zaplijene 200 kilograma hašiša, zatim zaplijene 675 kilograma kokaina u luci Valensija, a potom i pretresima na 13 lokacija na Majorki.

Potom je uslijedilo novo hapšenje - iza rešetaka je smješteno 76 osoba, zaplenjeno je 687 kilograma kokaina, 2.600 kilograma hašiša, 3 kilograma i 1.500 biljaka marihuane, oko 1 kilogram metamfetamina, LSD, heron i spid. Zaplijenjeno je 16 komada vatrenog oružja (od kojih je samo šest stvarno), više prigušivača, municije za pištolje i puške. Tu su i tehnički uređaji: GPS uređaji, dalekozori za noćni vid, detektori metala, kamere za nadzor.

Među uhapšenima, sa Milojevićem je pao i bivši vicešampion svijeta u klasi Supersport 300.

(Blic/MONDO)