Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sinoć posle 22 sata u Borči dogodila se tragedija kada je djevojčici (14) naglo pozlilo tokom treninga, ona je jutros preminula. Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, poziv je primljen u 22:49 i na teren je odmah izašla ekipa iz Borče.

Djevojčica je nakon što joj je pozlilo, prevezena u Tiršovu. Nažalost, prema prvim informacijama, ona je jutros preminula. Za sada nije poznato zbog čega je djevojčici pozlilo i šta je uzrok smrti.