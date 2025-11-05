Nakon pada žene sa terase u Borči, uhapšen je njen bivši partner zbog sumnji da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Policija u Borči je uhapsila D.Z. (52) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Sumnja se da je sinoć došao kod svoje bivše partnerke V.S. usled čega je došlo do rasprave, a u jednom trenutku, kako pokazuju prve informacije, pojavio se njen sadašnji partner N.J. (54) usled čega je došlo i do fizičkog obračuna.

U opštem metežu, kako se sumnja, V.S. je pala sa terase na visini od četiri metra i poginula je na licu mjesta.

"Odjednom je žena pala. Za sada kako je došlo do njenog pada nije poznato, ali postoje indicije da se slučajno okliznula", rekao je izvor.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložena je obdukcija. D.Z i N.J. su primljeni na Vojno medicinsku akademiju gde im je urađena analiza krvi.

